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Demir eriyor

Hikmet Karaman’ın ilk maçında Ankaragücü’nü ağırlayan Mavi Şimşekler öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrıldı... Demirspor, 4 haftadır kazanamıyor

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Demir eriyor

Yeni hocası Hikmet Karaman ile çıktığı ilk maçında Ankaragücü'nü konuk eden Adana Demirspor, 21. haftayı 1 puanla kapattı: 1-1. Mavi Şimşekler'in Emre Akbaba ile 27. dakikada kazandığı gol, VAR'da iptal edilince ilk yarı golsüz sona erdi. Emre Akbaba 52. dakikada bu kez affetmedi ve Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu dakikada Akintola'nın pasında Yusuf Erdoğan şutunu çekti. Kaleci Bahadır'dan seken topu Emre Akbaba ağlara gönderdi: 1-0.

BAHADIR'A TAKILDI

Ankaragücü bu gole 10 dakika sonra karşılık verdi... 63. dakikada ceza yayı üzerinde serbest atış kullanan Pedrinho'nun vuruşunda sol köşeye giden top Magomedaliyev'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1. Emre Akbaba, galibiyet golü için 75'te rakip kaleyi bir kez daha yokladı, ancak kaleci Bahadır izin vermedi ve maç 1-1 sona erdi. 30 puanlı Demirspor, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına çıkarken, 25 puana çıkan Ankaragücü, K.Gümrük'ü ağırlayacak.

VAR'DAN KAÇAMADI

27. dakikada Akintola'nın ortasında Emre Akbaba topu ağlara gönderdi. Önce golü veren Arda Kardeşler, VAR'ın uyarısı sonrası Akintola'nın topu önüne eliyle aldığını tespit etti.

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