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Adana Demirspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 12:30
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Adana Demirspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Adana Demirspor - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Adana Demirspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Ankaragücü maçı 20 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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