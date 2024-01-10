Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Adana Demirspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 09:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adana Demirspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Adana Demirspor - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Adana Demirspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - İstanbulspor maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy idolünü açıkladı! Genç yıldız Rize'de damga vurdu: Batuhan Karadeniz detayı...
Mahkeme CHP yandaşı Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kapısına dayandı! Kaçak villanın hesabı sorulacak
Cimbom'a Spinazzola müjdesi! Yönetim harekete geçti
Martial F.Bahçe'ye! İngiliz muhabir duyurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Adana Demirspor'un rakibi İstanbulspor!
Yusuf Sarı'nın dönüş tarihi belli oldu!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 Ocak rakamları
Deha filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan o isme dikkat çekti! Usta yazardan o isme dikkat çekti! 08:32
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 10 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 10 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 08:21
Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı! Renato Sanches'ten Beşiktaş'a transfer cevabı! 01:42
Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! 01:31
Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! Jasikevicius: İnanılmaz bir atmosfer vardı! 01:30
Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor 01:24
Daha Eski
Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor Sacha Boey sürprizi! Dünya devi istiyor 01:24
İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... 01:17
İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... İskoçya'yı karıştıran iddia! Batshuayi ve transfer... 01:04
Chelsea deplasmanda kayıp! Chelsea deplasmanda kayıp! 00:56
Chelsea deplasmanda kayıp! Chelsea deplasmanda kayıp! 00:55
Antalyaspor'da Bahadır şov! Antalyaspor'da Bahadır şov! 00:46