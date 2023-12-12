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Yusuf Sarı’ya teklif var
Trendyol Süper Lig'de teknik direktör Kluivert'le yolları ayıran ve düşüşe geçen Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, kulübün son durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Transfer iddiaları ortaya atılan milli yıldız Yusuf Sarı hakkında Başkan Sancak, "Yusuf Sarı ile alakalı Beşiktaş'tan herhangi bir teklif bana ulaşmadı ama yurt dışından 3 kulüp ciddi bir şekilde ilgileniyor. Ederini bulan her futbolcu gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın. Ama transfer konuları bugünün değil transfer döneminde bakılır" değerlendirmesinde bulundu.
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