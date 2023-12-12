Haberler Adana Demirspor Yusuf Sarı’ya teklif var

Yusuf Sarı’ya teklif var

Trendyol Süper Lig'de teknik direktör Kluivert'le yolları ayıran ve düşüşe geçen Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, kulübün son durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Transfer iddiaları ortaya atılan milli yıldız Yusuf Sarı hakkında Başkan Sancak, "Yusuf Sarı ile alakalı Beşiktaş'tan herhangi bir teklif bana ulaşmadı ama yurt dışından 3 kulüp ciddi bir şekilde ilgileniyor. Ederini bulan her futbolcu gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın. Ama transfer konuları bugünün değil transfer döneminde bakılır" değerlendirmesinde bulundu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yusuf Sarı’ya teklif var
Trendyol Süper Lig'de teknik direktör Kluivert'le yolları ayıran ve düşüşe geçen Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, kulübün son durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Transfer iddiaları ortaya atılan milli yıldız Yusuf Sarı hakkında Başkan Sancak, "Yusuf Sarı ile alakalı Beşiktaş'tan herhangi bir teklif bana ulaşmadı ama yurt dışından 3 kulüp ciddi bir şekilde ilgileniyor. Ederini bulan her futbolcu gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın. Ama transfer konuları bugünün değil transfer döneminde bakılır" değerlendirmesinde bulundu.
DİĞER
Yıllar geçti ama o hala Sabah Şekeri! Vatan Şaşmaz'ın en güzel partneri Melike Öcalan fit vücudu ile yıllara meydan okuyor!
Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya sert tepki: "Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz"
Başkan Erdoğan Meler'e yapılan sıldırıyı kınadı!
Hakem Halil Umut Meler'e saldırı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sancak'tan açıklama geldi! "Beşiktaş ve Yusuf Sarı..."
Adana bakımda
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
Başkan Erdoğan Meler'e yapılan sıldırıyı kınadı!
İşte Halil Umut Meler'in son durumu! "Kafa tramvası sebebiyle..."
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi 01:42
Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu! Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu! 01:36
F.Bahçe 116 takımı geride bıraktı! F.Bahçe 116 takımı geride bıraktı! 01:32
TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi TFF açıkladı! Tüm ligler süresiz olarak ertelendi 01:27
Hakemlerden flaş karar! TFF harekete geçti Hakemlerden flaş karar! TFF harekete geçti 01:25
Hakem Halil Umut Meler'e saldırı! Hakem Halil Umut Meler'e saldırı! 01:25
Daha Eski
"Bu tür olaylar kabul edilemez" "Bu tür olaylar kabul edilemez" 01:25
Halil Umut Meler'den hakemliği bırakma kararı! Halil Umut Meler'den hakemliği bırakma kararı! 01:25
Bakan Tunç açıkladı: Adli soruşturma başlatıldı! Bakan Tunç açıkladı: Adli soruşturma başlatıldı! 01:25
Josef de Souza'dan flaş paylaşım! 2022 yılında... Josef de Souza'dan flaş paylaşım! 2022 yılında... 01:25
Mehmet Büyükeşi: Bunu kabul etmiyoruz! Mehmet Büyükeşi: Bunu kabul etmiyoruz! 01:25
"Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" "Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" 01:25