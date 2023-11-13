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Ertaç duvar ördü

Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına Ertaç Özbir damga vurdu... Kalesinde duvar ören 34 yaşındaki kaleci, karşılaşmada tam 9 net kurtarışa imza attı ve alınan puanda baş mimar oldu. 8'de Samet'e izin vermeyen Ertaç, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor kalesini ablukaya aldığı 13. dakika ile 15. dakika arasında ise tam 4 kurtarış yaptı. Dzeko'nun iki, Tadic ve Szymanski'nin de bu sürede bir şutunu çıkaran tecrübeli eldiven, ilk yarıda toplamda 6 kurtarış yaparak kariyer rekonu kırdı. 2. yarının hemen başında da Dzeko'ya gol izni vermeyen Ertaç, karşılaşmanın son anlarında da kalesine gelen topları savuşturmayı bildi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Ertaç duvar ördü
Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına Ertaç Özbir damga vurdu... Kalesinde duvar ören 34 yaşındaki kaleci, karşılaşmada tam 9 net kurtarışa imza attı ve alınan puanda baş mimar oldu. 8'de Samet'e izin vermeyen Ertaç, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor kalesini ablukaya aldığı 13. dakika ile 15. dakika arasında ise tam 4 kurtarış yaptı. Dzeko'nun iki, Tadic ve Szymanski'nin de bu sürede bir şutunu çıkaran tecrübeli eldiven, ilk yarıda toplamda 6 kurtarış yaparak kariyer rekonu kırdı. 2. yarının hemen başında da Dzeko'ya gol izni vermeyen Ertaç, karşılaşmanın son anlarında da kalesine gelen topları savuşturmayı bildi.
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