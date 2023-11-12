Patrick Kluivert: Berabere kaldığımız için memnun değiliz ama...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından ev sahibi Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Maça başlarken biraz daha düşük tempoyla başladık. Fenerbahçe'nin üstünlüğü vardı. Sonrasında ortak olduk. İlk yarıyı 0-0 bitirdikten sonra ikinci yarıya iyi başladık. Bir tane direkten dönen top var. Memnun değiliz berabere kaldığımız için ama 1 puan maçın gidişine göre doğru bir sonuç. Bütün takımlarda yetenekli futbolcular var. Bazılarında daha fazla var. Hatayspor, Galatasaray'ı yenebiliyor. Çok fazla tutkuların yaşandığı bir lig. Rekabeti yüksek bir lig olduğunu söyleyebilirim.