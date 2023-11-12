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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan zemin açıklaması!

Süper Lig’in 12’nci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sahanın zemini hakkında konuştu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 23:31 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 23:47
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan zemin açıklaması!

Süper Lig'in 12'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Murat Sancak: "Maçın kaderini değiştirecek pozisyonlar olmadı. Hakem de güzel maç yönetti. Tek eksik goldü. Futbolu şov yapabilsek gol lazımdı. Bol gollü bir beraberlik daha güzel olurdu. Seyir zevki yüksek bir maç oldu.

Ortamı germemek lazım. Yukarıdan birileri sahaya su attı, döndüm 'Atmayın, niye atıyorsunuz' dedim. Kadroda olmayan oyunculardan kalkıp tahrik etmeye çalışanlar oldu, mani oldum.

Hakem, maçın kaderini değiştirecek bir şey yapmadı. Fenerbahçeli yöneticilerle de böyle konuştuk. Penaltı vs. olmadı. Kevin Rodrigues'in arkadan sarılmasına belki bir sarı kart verilebilirdi. Maçın kaderini değiştirecek bir şey olmadı ama...

Burada iki takım oynuyor. Cuma akşamı Adanaspor oynadı. 47 saat sonra ikinci maç oynandı. Bi de öyle değerli ayaklar geliyor ki, bir sakatlık olsa bu sahanın 1-2 yıllık bakım parasına mal olur. Böyle sıkıntılar oluyor maalesef. Spor Bakanlığı'nın buna bir çözüm bulması lazım. Geçen Sayın Bakanım ile görüştük. Adana'ya 15 bin kişilik bir stadyum daha lazım. Çünkü, Adana FK, Adanaspor, Adana Demirspor var. Amatörde 3. Lig'e gelecek takımlar var. Tek stadyum kaldırmıyor. Sayın Bakanımın bir an önce buraya el atması lazım.

İlk 2'ye bakıyorsunuz aynı puan, 3-4-5-6 da aynı puan. 1 puanla üçüncüyüz, kaybetsek 6'ıncıydık. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız."

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