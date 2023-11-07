Haberler Adana Demirspor Kazanacağız

Kazanacağız

F.Bahçe maçına da kazanmak için çıkacağız. Ama önemli olan oraya gelip, stadı dolduracak taraftarlara ve televizyon başında izleyenlere güzel bir maç izletmek.”

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 06:50
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Kazanacağız

Trendyol Süper Lig'de Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Adana Demirspor, şampiyonluk yarışı yapan güçlü rakibini eli boş göndermek istiyor. Sahasında 6'da 6 yaparak ligde Galatasaray'la birlikte evinde puan kaybetmeyen tek takım olan mavi-şimşeklerde başkan Murat Sancak, iddialı açıklamalarda bulundu.

HAK EDEN KAZANSIN

Maçın rekabetinin yanı sıra seyir keyfi yüksek bir mücadele olmasını ve taraftarlara güzel dakikalar yaşatmak istediklerini söyleyen Başkan Sancak, "Kazanmak için çıkacağız. Ama önemli olan oraya gelip, stadı dolduracak taraftarlara ve televizyon başında izleyenlere güzel bir maç izletmek. Hak eden kazansın" diye umut dağıttı.

FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİNE İLGİ BÜYÜK

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe'yi konuk edecek Adana Demirspor'da biletler satışa çıktı. Mavi-lacivertli taraftarlar, satışa çıkan biletlere çok büyük ilgi gösterdi. Kritik karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor.

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