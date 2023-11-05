Haberler Adana Demirspor Sivasspor - Adana Demirspor maçı sonrası Patrick Kluivert: Sonuçtan memnun değilim

Sivasspor - Adana Demirspor maçı sonrası Patrick Kluivert: Sonuçtan memnun değilim

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Aldığımız sonuçtan dolayı memnun değilim. İlk yarıda çok faz top kaybı yaşadık. Futbolcularımızın birçoğu performansının altında kaldı" dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 17:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivasspor - Adana Demirspor maçı sonrası Patrick Kluivert: Sonuçtan memnun değilim

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Patrick Kluivert, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Kluivert, "Aldığımız sonuçtan dolayı memnun değilim. İlk yarıda çok faz top kaybı yaşadık. Futbolcularımızın birçoğu performansının altında kaldı. 3. Bölgede çok fazla top kaybı yaşadık. Baktığımız zaman daha iyi performans sergileyeceğiz. Daha iyisini yapacağız. Bunun üzerinden devam edeceğiz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Özeleştiri yaptıktan sonra rakipler neler yaptı biz neler yapacağız onu konuşabiliriz. İlk önce öz eleştiriyi kendimiz yapmamız lazım" dedi.

"SİVASSPOR'U TEBRİK ETMEK LAZIM"

Kluivert, Sivasspor'u oyunundan dolayı tebrik ederek, "Bize karşı iyi iş çıkardılar. Onlara da hakkını vermemiz gereken futbolcular var. Rakipten önce kendimize bakmamız gerekiyor. Öncelikle ben her seferinde kendi takımıma bakıyorum. Sivasspor'u da tebrik etmek lazım gerçekten çok iyi oynadılar" diye şeklinde konuştu.

DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Torreira için bomba transfer iddiası! Tarihi Angelino kararı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel yorumu: Al birini vur ötekine
F.Bahçe'ye müjdeli haber! Ocak ayında kiralık...
Cimbom 44 yıllık rekoru kırdı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivas'ta kazanan çıkmadı!
Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman?
Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (4 Kasım 2023)
EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA | Yeni emekli maaşı ne kadar olacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Servet Çetin’den taraftara sitem! Servet Çetin’den taraftara sitem! 17:01
Servet Çetin'den tepki! "Sivassporlu değiller" Servet Çetin'den tepki! "Sivassporlu değiller" 16:58
Lyon'da kan kaybı devam ediyor! Lyon'da kan kaybı devam ediyor! 16:58
G.Saray iddiası Ali Koç'u çıldırttı! Şoke eden tartışma G.Saray iddiası Ali Koç'u çıldırttı! Şoke eden tartışma 16:48
45. İstanbul Maratonu'nda kazanan atletler belli oldu! 45. İstanbul Maratonu'nda kazanan atletler belli oldu! 16:24
Abdullah Avcı Fenerbahçe’yi 3 kez zirveden indirdi Abdullah Avcı Fenerbahçe’yi 3 kez zirveden indirdi 16:16
Daha Eski
Cengiz Ünder Marsilya'yı pişman etti! Cengiz Ünder Marsilya'yı pişman etti! 16:05
Bodrum FK evinde 3 puanı aldı! Bodrum FK evinde 3 puanı aldı! 15:57
Bandırmaspor yükselişini sürdürdü! Bandırmaspor yükselişini sürdürdü! 15:54
Konyaspor - F. Karagümrük | CANLI Konyaspor - F. Karagümrük | CANLI 15:47
F.Bahçe'den flaş Süper Kupa hamlesi! F.Bahçe'den flaş Süper Kupa hamlesi! 14:53
F.Bahçe'nin borcu açıklandı! F.Bahçe'nin borcu açıklandı! 14:45