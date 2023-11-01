Adana Demirspor Teknik Direktörü Kluivert açıkladı! Süper Lig'in en iyi golcüsü...

Adana Demirspor'un Hollandalı teknik direktörü Patrick Kluivert, Sabah'a verdiği röportajda Süper Lig'de en beğendiği golcüyü açıkladı. İşte Kluivert'ın o sözleri...
Adana Demirspor'un Hollandalı teknik direktörü Patrick Kluivert, Sabah'a verdiği röportajda Süper Lig'de en beğendiği golcüyü açıkladı. İşte Kluivert'ın o sözleri...
Siz yıldız bir santrfordunuz. Forvet hattınız için bu bir şans mı?
Forvet olarak çok iyi oyunculara sahibiz. Onlar benimle çalıştıkları için şanslı oldukları kadar, ben de onlarla çalışabildiğim için şanslı olduğumu düşünüyorum.
Söylediğiniz gibi eskiden en yüksek seviyelerde oynamış bir forvet oyuncusu olarak, oyuncularımıza maçın içerisinde yapmaları gereken ufak bilgileri, dokunuşları yapabilmenin onlar için çok iyi olduğunu düşünüyorum.
Sizce ligin en iyi golcüsü kim?
Tabii ki en başta kendi forvet oyuncularımı çok seviyorum ve beğeniyorum. Ama Aboubakar'ı da söyleyebilirim. Kendisiyle Kamerun Milli Takımı'nda çalıştım. Çok iyi işler yapıyor.
Icardi için ne dersiniz?
Galatasaray için çok değerli bir oyuncu. Onun için söylemeniz gereken çok bir şey yok zaten. Geçmişte ve şu an attığı gollerle kendi kalitesini gösteren bir futbolcu.
Hollanda'nın efsanesisiniz. Adana'da nasıl karşılandınız?
Çok büyük bir sevgiyle karşılandığımı söyleyebilirim. Ama belki şu an işlerin iyi gidiyor olmasından kaynaklıdır (Hoca gülerek tahtaya vurdu). Tahtaya da vuralım! Allah nazarlardan saklasın.
İşler her zaman böyle gitmeyebilir. Gitmediği zaman da umarım bu sevgiyi görürüm.
Geçen sezon 4. olan Adana Demirspor'un sizinle hedefi ne?
Dördüncülükten düşük bir seviyede bitirmemek. Üzerine koymalıyız. Şampiyonluğa oynamamız gereken bir takım olduğumuza inanıyorum.
Fakat oyuncu grubunuz buna inanmazsa, bu zamanı boşa harcamak anlamına gelir. Şampiyonluk çok zor bir hedef. Bunun için inançlı ve hırslı olmalıyız.