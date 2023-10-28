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Varsa yoksa galibiyet

Konyaspor’u ağırlayacak olan Adana Demirspor’da teknik direktör Kluivert ile futbolculardan Svensson ve Gravillon, Anadolu Kartalı’nı eli boş gönderip Karagümrük yenilgisini telafi edeceklerini söyledi

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
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Varsa yoksa galibiyet

Üst üste 3 galibiyet serisi K.Gümrük'te son bulan Adana Demirspor, bugün Konyaspor maçıyla yeni seri başlatmak istiyor. Teknik direktör Kluivert ile futbolculardan Svensson ve Gravillon 3 puan sözü verdi. Hollandalı hoca, "Çok önemli bir maç bizim için. Yaptıklarımızın farkındalığıyla beraber sahaya çıkacağız. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Kazanarak umarım en iyi şekilde bir galibiyetle kapatırız" dedi.

DERSİMİZİ ALDIK

Demirspor'un başarılı stoperi Gravillon ise "Rakibimiz belki ligde iyi olmayabilir ama biz öz eleştirimizi yaparak bu hafta onun üzerine çalıştık 'nerede hata yaptık?' diye. Sahaya galibiyet isteği ve hırsıyla çıkacağız" derken, Norveçli sağ beki Svensson, "Geçmişteki maçı çok fazla düşünme şansımız yok. Sadece Konyaspor maçına çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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