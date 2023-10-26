Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: Olimpiyat Stadyumu'nda lanet var

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert, 28 Ekim Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u yenmek istediklerini söyledi.

Kluivert, ligin 10. haftasında yapacakları maçın antrenmanı öncesi kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olduklarını anımsatan Kluivert, "Baktığınızda sadece bir ya da iki futbolcu kötü oynamadı. Takımımız kendi performansının altında bir performans gösterdi. Biz de bunun farkındayız, takımımız da farkında. Bunu da zaten konuştuk." dedi.

TÜMOSAN Konyaspor maçına en iyi şekilde hazırlandıktan sonra sahaya çıkıp üç puanı almak istediklerini ifade eden Kluivert, "Çünkü kendi evimizde şu ana kadar kaybetmedik. Bu şekilde de devam etmek istiyoruz." dedi.

"Çok önemli bir maç bizim için." diyen Kluivert, şöyle konuştu:

"Yaptıklarımızın farkındalığıyla beraber sahaya çıkacağız. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Üç puanı alarak umarım en iyi şekilde bir galibiyetle kapatırız. Zihinsel olarak hemen bu tür tümsekleri atlatmanız gerekiyor. Ama bence biraz da statla alakalı tabiri caizse bir lanet var. Çünkü orada biz Ankaragücü maçını oynadık ve beraberlik aldık. Sonrasında Karagümrük'e yenildik ama Montella döneminde de o stat bize bir fayda getirmemiş. 4-0'lık bir mağlubiyet de söz konusu. O yüzden biraz da stada bağlamak istiyorum açıkçası. Ama çok fazlasıyla da iyi performanslar veren bir takımımız olduğunu da biliyoruz. O yüzden çok fazla geçmişle oynamak da istemiyorum. Biz sadece gelecek olan maçlara adım adım ilerleyerek motive olmak istiyoruz."

24 Eylül'de oynadıkları Kasımpaşa maçında tribünleri ve oyuncularını gerginlikten uzak tutmaya çalışması dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından "En Centilmen Teknik Direktör" seçilmesine değinen Kluivert, "Aslında yapılması gereken her şeyi yaptım o gün. Çünkü baktığınızda bu tarz maçlarda bu tarz olaylar yaşanırsa genellikle kendi hatanızdan oluyor. Ben bunu düşündüm. O maçta kendi hatamızdan dolayı böyle olaylar yaşadık. O yüzden maç sonunda da herhangi bir şekilde hakemlerle alakalı olmadığını düşündüğüm için kendi öz eleştirimi yaptım." şeklinde konuştu.

- Svensson: "Çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"

Adana Demirspor'un 30 yaşındaki defans oyuncusu Jonas Svensson, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadıkları maçın kendileri için kötü bir karşılaşma olduğunu ancak maç sonu analizlerini yaptıklarını belirtti.

Bundan sonra yapabilecekleri tek şeyin kendilerini geliştirip önlerindeki ilk maç olan Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak olduğunu vurgulayan Svensson, "Futbolda kazanabilirsiniz ve kaybedebilirsiniz. Burada asıl sorun bu şekilde kaybetmiş olmamız. Bu şekilde sahada performans gösteremeyiz. Cumartesi günü Konyaspor ile bir maçımız var. Onun için geçmişteki maçı çok fazla düşünme şansımız yok. Sadece Konyaspor maçına çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." dedi.

- Gravillon: "Sahaya galibiyet isteği ve hırsıyla çıkacağız"

Takımın defans oyuncularından 25 yaşındaki Andreaw Gravillon da Konyaspor ile oynayacakları maçta kendileri ve taraftarları için galip gelmek istediklerini belirterek, "Rakibimiz belki lig sıralamasında iyi olmayabilir ama biz kendi öz eleştirimiz yaparak komple bu hafta onun üzerine çalıştık nerede hata yaptık, nereleri düzeltebiliriz diye. Sahaya galibiyet isteği ve hırsıyla çıkacağız." diye konuştu.