Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: Olimpiyat Stadyumu'nda lanet var

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: Olimpiyat Stadyumu'nda lanet var

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kluivert, ligin 10. haftasında yapacakları maçın antrenmanı öncesi kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 20:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert: Olimpiyat Stadyumu'nda lanet var

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert, 28 Ekim Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u yenmek istediklerini söyledi.

Kluivert, ligin 10. haftasında yapacakları maçın antrenmanı öncesi kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olduklarını anımsatan Kluivert, "Baktığınızda sadece bir ya da iki futbolcu kötü oynamadı. Takımımız kendi performansının altında bir performans gösterdi. Biz de bunun farkındayız, takımımız da farkında. Bunu da zaten konuştuk." dedi.

TÜMOSAN Konyaspor maçına en iyi şekilde hazırlandıktan sonra sahaya çıkıp üç puanı almak istediklerini ifade eden Kluivert, "Çünkü kendi evimizde şu ana kadar kaybetmedik. Bu şekilde de devam etmek istiyoruz." dedi.

"Çok önemli bir maç bizim için." diyen Kluivert, şöyle konuştu:

"Yaptıklarımızın farkındalığıyla beraber sahaya çıkacağız. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Üç puanı alarak umarım en iyi şekilde bir galibiyetle kapatırız. Zihinsel olarak hemen bu tür tümsekleri atlatmanız gerekiyor. Ama bence biraz da statla alakalı tabiri caizse bir lanet var. Çünkü orada biz Ankaragücü maçını oynadık ve beraberlik aldık. Sonrasında Karagümrük'e yenildik ama Montella döneminde de o stat bize bir fayda getirmemiş. 4-0'lık bir mağlubiyet de söz konusu. O yüzden biraz da stada bağlamak istiyorum açıkçası. Ama çok fazlasıyla da iyi performanslar veren bir takımımız olduğunu da biliyoruz. O yüzden çok fazla geçmişle oynamak da istemiyorum. Biz sadece gelecek olan maçlara adım adım ilerleyerek motive olmak istiyoruz."

24 Eylül'de oynadıkları Kasımpaşa maçında tribünleri ve oyuncularını gerginlikten uzak tutmaya çalışması dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından "En Centilmen Teknik Direktör" seçilmesine değinen Kluivert, "Aslında yapılması gereken her şeyi yaptım o gün. Çünkü baktığınızda bu tarz maçlarda bu tarz olaylar yaşanırsa genellikle kendi hatanızdan oluyor. Ben bunu düşündüm. O maçta kendi hatamızdan dolayı böyle olaylar yaşadık. O yüzden maç sonunda da herhangi bir şekilde hakemlerle alakalı olmadığını düşündüğüm için kendi öz eleştirimi yaptım." şeklinde konuştu.

- Svensson: "Çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"

Adana Demirspor'un 30 yaşındaki defans oyuncusu Jonas Svensson, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadıkları maçın kendileri için kötü bir karşılaşma olduğunu ancak maç sonu analizlerini yaptıklarını belirtti.

Bundan sonra yapabilecekleri tek şeyin kendilerini geliştirip önlerindeki ilk maç olan Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak olduğunu vurgulayan Svensson, "Futbolda kazanabilirsiniz ve kaybedebilirsiniz. Burada asıl sorun bu şekilde kaybetmiş olmamız. Bu şekilde sahada performans gösteremeyiz. Cumartesi günü Konyaspor ile bir maçımız var. Onun için geçmişteki maçı çok fazla düşünme şansımız yok. Sadece Konyaspor maçına çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." dedi.

- Gravillon: "Sahaya galibiyet isteği ve hırsıyla çıkacağız"

Takımın defans oyuncularından 25 yaşındaki Andreaw Gravillon da Konyaspor ile oynayacakları maçta kendileri ve taraftarları için galip gelmek istediklerini belirterek, "Rakibimiz belki lig sıralamasında iyi olmayabilir ama biz kendi öz eleştirimiz yaparak komple bu hafta onun üzerine çalıştık nerede hata yaptık, nereleri düzeltebiliriz diye. Sahaya galibiyet isteği ve hırsıyla çıkacağız." diye konuştu.

DİĞER
El Clasico ne zaman, saat kaçta? La Liga Barcelona Real Madrid El Clasico maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?
DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef alıyor! Ölü sayısı 7 bini geçi! ABD asker gönderiyor
Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kluivert'tan Olimpiyat Stadı yorumu: Burada lanet var
Demir inanıyor
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35
Hatayspor - Kayserispor | CANLI Hatayspor - Kayserispor | CANLI 19:51
El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! El Clasico öncesi flaş Arda Güler kararı! 19:42
Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI Kasımpaşa - İstanbulspor | CANLI 18:49
Daha Eski
Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! Konyaspor'un yeni hocası açıklandı! 18:36
Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i Buruk'tan Icardi kararı! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i 18:14
F.Bahçe'de sakatlık şoku! F.Bahçe'de sakatlık şoku! 17:50
Aslıhan Doğan'dan Icardi paylaşımı! Aslıhan Doğan'dan Icardi paylaşımı! 16:24
G.Saray'ın Rizespor maçı kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Rizespor maçı kafilesi açıklandı! 16:07
Avrupa'da derbi haftası! Avrupa'da derbi haftası! 16:04