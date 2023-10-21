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Demirspor tam kadro

Dış sahada ilk zaferini Karagümrük karşısında almak isteyen Mavi Şimşekler, Ndiaye’nin de iyileşmesiyle tam kadro 3 puan peşinde. olacak

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
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Demirspor tam kadro

Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü Karagümrük'e konuk olacak Adana Demirspor, hırslı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Milli araya Trabzonspor galibiyetiyle girerek 3'te 3 yapan mavi- şimşeklerde son olarak 4. haftada 3-0 kazanılan Pendikspor maçında forma giyen Badou Ndiaye'nin, sakatlığını atlatması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Teknik Direktör Patrick Kluivert'ın da idman öncesinde; 32 yaşındaki Senegalli maestroyla özel bir görüşme gerçekleştirip, ondan beklenti ve isteklerini dile getirdiği öğrenildi.

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