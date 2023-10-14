Demir'de rota 4'te 4

Geçtiğimiz sezon Montella yönetiminde tarih yazan Adana Demirspor, bu sezon da aynı şeyi Kluivert yönetiminde yapmaya hazırlanıyor. Milli araya 3. sırada giren mavişimşekler, Trabzonspor galibiyetiyle sahasında 5'te 5 yaparken, üst üste 3. zaferinin altına imza attı. Adana ekibi, ilk 5 hedefiyle birlikte oynadığı futbolla da rakiplerine korku saldı. Demirspor, milli aradan sonra Karagümrük deplasmanında da serisini sürdürmek istiyor.

MAÇ MAÇ HEDEFE

Kluivert önderliğinde, kalecisinden golcüsüne kadar takımın her dinamiğinin güzel işlemesinin dikkati çektiği Adana Demirspor'da Hollandalı hoca, rehavet uyarısında bulundu. Ayaklarının yere basması gerektiğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Hedefimize maç maç ilerleyeceğiz. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Karagümrük karşısında da daha önceki maçlarımızda olduğu gibi mutlak galibiyet hedefliyoruz. Çalışmalarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz" diye iddialı konuştu.

KEYİFLER YERİNDE

K.Gümrük maçı hazırlıklarına başlayan Adana Demirspor, milli takımlara giden oyuncularından yoksun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Futbolcuların antrenmanda oldukça moralli ve hırslı gözükmesi ise teknik heyeti sevindirdi. Adana ekibi, teknik ve taktik çalışmaların ardından çift kale maç yaptı