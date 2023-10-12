Demir kasırgası!

Geçtiğimiz sezon Montella yönetiminde tarih yazan Adana Demirspor, bu sezon da aynı şeyi Kluivert yönetiminde yapmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda milli araya 3. sırada giren mavi-şimşekler, Trabzonspor galibiyetiyle sahasında 5'te 5 yaparken, üst üste 3. zaferinin altına imza attı. Ligde tek yenilgisini Kasımpaşa deplasmanında alan Adana ekibi, ilk 5 hedefiyle birlikte oynadığı futbolla da rakiplerine korku saldı. Kluivert önderliğinde, kalecisinden golcüsüne kadar takımın her dinamiğinin güzel işlemesi dikkati çekti.