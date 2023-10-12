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Demir kasırgası!

Trabzonspor galibiyetiyle milli araya 3. sırada giren Adana Demirspor, rakiplerine korku saldı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Demir kasırgası!

Geçtiğimiz sezon Montella yönetiminde tarih yazan Adana Demirspor, bu sezon da aynı şeyi Kluivert yönetiminde yapmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda milli araya 3. sırada giren mavi-şimşekler, Trabzonspor galibiyetiyle sahasında 5'te 5 yaparken, üst üste 3. zaferinin altına imza attı. Ligde tek yenilgisini Kasımpaşa deplasmanında alan Adana ekibi, ilk 5 hedefiyle birlikte oynadığı futbolla da rakiplerine korku saldı. Kluivert önderliğinde, kalecisinden golcüsüne kadar takımın her dinamiğinin güzel işlemesi dikkati çekti.

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