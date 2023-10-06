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Patrick Kluivert: Kazandığımız için mutluyuz ama...

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadelenin ardından Adana Demirspor teknik direktörü Patrick Kluivert dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 23:57
Patrick Kluivert: Kazandığımız için mutluyuz ama...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 yenen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'u tebrik ederek sözlerine başladı.

Rakibin kendilerine karşı çok iyi maç oynadığını ifade eden Kluivert, şunları dile getirdi:

"Özellikle ilk yarıda ilk 30 dakika orta sahadaki hareketlilikleriyle gerçekten zorlandığımızı düşündüm. Şanslı olduğumuzu da söyleyebiliriz. Çünkü golden sonra kendi öz güvenimiz geri geldi ve maçı domine eden taraf olarak devam ettik. İkinci yarıda önemli hamleler yaptık. O hamlelerle de istediğimiz tutumu göstermeye başladık. Kazandığımız için mutluyuz ama daha fazla gol atamadığımız için de tabii ki üzgünüz."

Kluivert, milli maç arası olduğunu anımsatarak, lige aynı şekilde başlayabilmek için futbolcuların dinleneceğini ifade etti.

YUSUF SARI'NIN DURUMU

Yusuf Sarı'nın sakatlanıp oyundan çıktığının hatırlatılması üzerine Kluivert, arka adalesinden şikayetçi olduğu için futbolcunun ve kendilerinin istekleriyle Yusuf'u çıkardıklarını belirtti.

Kluivert, "Milli Takım'a katılacakken ve biz böyle bir galibiyet aldıktan sonra bu durumu yaşaması üzücü. Ama durumu tam olarak net değil. Müthiş bir futbolcu. Müthiş katkıları var. O yüzden durumu net değil şu anda. Tam olarak bilgi veremiyorum. " diye konuştu.

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