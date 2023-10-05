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Adana'dan çıkış yok

Beşiktaş ve Alanya galibiyetleriyle evinde 4’te 4 yapan Demirspor’da Hollandalı çalıştırıcı, “Adana’da rakibe ne kadar zor anlar yaşattığımızı herkes biliyor" dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Adana'dan çıkış yok

Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert, yarın güçlü rakipleri Trabzonspor'u ağırlayacakları maçta takımına güvendiğini söyledi. Beşiktaş ve Alanya galibiyetleriyle evlerinde 4'te 4 yaptıklarını, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladıklarını, rakibi analiz ettiklerini vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Adana'da rakibe ne kadar zor anlar yaşattığımızı herkes biliyor" diye umut dağıttı.

İLETİŞİM ÖNEMLİ

Kluivert, futbolcularla iletişimin önemine değinerek, şöyle konuştu: Sonuçta biz makinelerle çalışmıyoruz. O yüzden iletişimin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Biz en iyi şekilde iletişimi kuruyoruz ki futbolcular antrenmanlara her zaman bir gülümsemeyle, mutlu gelsin. En iyi şekilde çalıştığınızda, bunu sahaya gönül rahatlığıyla yansıtabiliyorsunuz.

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