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Bizi seyretmeye devam edin

Beşiktaş’ı 4-2 yenen Adana Demir’de Başkan Murat Sancak, “Bizi seyretmeye devam edin” dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 06:50
Bizi seyretmeye devam edin

Trendyol Süper Lig'de 10 eksik ve 3. kalecisiyle çıktığı 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş'ı 4-2 yenen Adana Demirspor, büyük bir başarının altına imza attı. Takımını öven Başkan Murat Sancak, "Bizi seyretmeye devam edin. Adana Demirspor hiç kimseye boyun eğmez. Galip gelmek her zaman arzumuzdur. Allah yolumuzu açık eylesin. Maçtan önce böyle bir sonuç bekleyip beklemediğimi sorsaydınız, bu kadarını düşünmezdik. Ancak futbolcular inanmıştı. Yani bütün futbolcular kenetlenmişti" diye konuştu.

Demirspor, Beşiktaş zaferiyle büyük sevinç yaşadı.

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