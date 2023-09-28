Haberler Adana Demirspor 12. Adam yine 10 numara

12. Adam yine 10 numara

Adana Demirspor taraftarı dün yine görevini eksiksiz yerine getirdi. Stadı tıklım tıklım dolduran Adanalı futbolseverler, 90 dakika boyunca takımlarına tam destek vererek 12. Adamlık örneği sergilediler. Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdular.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 06:50
12. Adam yine 10 numara
Adana Demirspor taraftarı dün yine görevini eksiksiz yerine getirdi. Stadı tıklım tıklım dolduran Adanalı futbolseverler, 90 dakika boyunca takımlarına tam destek vererek 12. Adamlık örneği sergilediler. Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdular.
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