Demir yaralı

KASIMPAŞA deplasmanından 2-1 yenik ayrılan Adana Demirspor, mağlubiyetin yanı sıra gördüğü 3 kırmızı kartla da ağır yara aldı. Erteleme maçında Perşembe günü Beşiktaş'ı ağırlayacak mavi-şimşeklerde 4 kaleciden 3'ü talimatlar gereği forma giyemeyecek. Ertaç Özbir, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gördüğü için. Mahammadaliyev, ertelenen maçın tarihinden sonra transfer olduğu için. Karacic de TFF'ye iletilen kadro listesinde yer almadığı için Beşiktaş karşılaşmasında kaleyi Vedat Karakuş koruyacak.

VEDAT KARAKUŞ DA İYİ KALECİ

İKİ kalecisinin de oynayamayacak olması ile ilgili olarak teknik direktör Patrick Kluivert, "Çok fazlasıyla ters köşe olabilir ama Vedat Karakuş'umuz var. O da gayet iyi kaleci. Tüm antrenmanlarda takımla hazırlanan futbolcu. Bir sürü kaleci kaybetmiş olabiliriz ama kalecimiz var. Vedat sahaya çıkınca performansını ortaya koyacağından eminiz" ifadelerini kullandı. Takımın 3. kalecisi konumunda bulunan 25 yaşındaki eldiven, geçen sezon 7 Haziran'da ligde oynanan ve 2-1 kazandıkları Ankaragücü maçında kaleyi korumuştu.

BALOTELLI DE YOK

Adana Demirspor'da Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören kaleci Ertaç, Stambouli ve Rodrigues'in yanı sıra 6 yeni transfer Beşiktaş maçında oynayamayacak. Balotelli, Cisse, Michut, Zeneli, Shehu ve kaleci Mahammadaliyev statü gereği yok.