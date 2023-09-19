Emre Akbaba siftah yaptı

Mavi-şimşeklerin geçen sezonki başarısında büyük pay sahiplerinden olan Emre Akbaba, yeni sezona iyi bir başlangıç yapamamıştı. 31 yaşındaki tecrübeli forvet, Pendik maçında attığı şık golle karşılaşmanın sonucunu ilan ederken, bu sezon ilk skor katkısını da yaptı.
Mavi-şimşeklerin geçen sezonki başarısında büyük pay sahiplerinden olan Emre Akbaba, yeni sezona iyi bir başlangıç yapamamıştı. 31 yaşındaki tecrübeli forvet, Pendik maçında attığı şık golle karşılaşmanın sonucunu ilan ederken, bu sezon ilk skor katkısını da yaptı. Akbaba, geçen sezon 33 maçta 8 gol, 4 asist yapmıştı.