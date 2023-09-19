Haberler Adana Demirspor Emre Akbaba siftah yaptı

Emre Akbaba siftah yaptı

Mavi-şimşeklerin geçen sezonki başarısında büyük pay sahiplerinden olan Emre Akbaba, yeni sezona iyi bir başlangıç yapamamıştı. 31 yaşındaki tecrübeli forvet, Pendik maçında attığı şık golle karşılaşmanın sonucunu ilan ederken, bu sezon ilk skor katkısını da yaptı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
Emre Akbaba siftah yaptı
Mavi-şimşeklerin geçen sezonki başarısında büyük pay sahiplerinden olan Emre Akbaba, yeni sezona iyi bir başlangıç yapamamıştı. 31 yaşındaki tecrübeli forvet, Pendik maçında attığı şık golle karşılaşmanın sonucunu ilan ederken, bu sezon ilk skor katkısını da yaptı. Akbaba, geçen sezon 33 maçta 8 gol, 4 asist yapmıştı.
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