Adana Demirspor - Pendikspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında Adana Demirspor, Pendikspor ile karşı karşıya geliyor.

Adana'da oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - PENDİKSPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, Sevensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

Pendikspor: Erdem, Serkan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Oscar Romero, Midtsjø, Lusamba, Halil, Erencan, Thuram

ADANA DEMİRSPOR - PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Pendikspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.