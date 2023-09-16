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Adana Demirspor - Pendikspor maçı CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor'un ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 19:57 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 20:00
Adana Demirspor - Pendikspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında Adana Demirspor, Pendikspor ile karşı karşıya geliyor.

Adana'da oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - PENDİKSPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, Sevensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

Pendikspor: Erdem, Serkan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Oscar Romero, Midtsjø, Lusamba, Halil, Erencan, Thuram

ADANA DEMİRSPOR - PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Pendikspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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