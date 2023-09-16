Adana Demirspor 3-0 Pendikspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi.

Heyecan dolu mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla ev sahibi Adana Demirspor oldu.

Karşılaşmada 15. dakikada Niang gol perdesini açtı.

Dakikalar 41'i gösterdiğinde Niang yeniden sahneye çıktı ve bir kez daha ağları havalandırdı.

İlk yarı bu gollerle sona erdi.

İkinci yarıda ise 88. dakikada Adana Demirspor'da Emre Akbaba ağları havalandırdı.

Bu gollerle beraber maç 3-0 Adana Demirspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Adana Demirspor haftaya deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Pendikspor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.