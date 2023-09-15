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Balotelli bombası

Adana Demirspor'da Sion ile sözleşmesini fesheden eski golcüsü Mario Balotelli heyecan yarattı. İtalyan yıldız Türkiye’ye dönebilir.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
Balotelli bombası

Mavi Şimşekler, dün İsviçre'den gelen Balotelli haberleriyle büyük mutluluk yaşadı. Geçen sezon 2 milyon 620 bin euro karşılığında Adana Demirspor'dan İsviçre'nin Sion takımına transfer olan Mario Balotelli kulübüyle sözleşmesini feshetti. Bu haber ajanslara düştüğü sırada Adana Demirspor kulübüne yakın kaynaklar, Balotelli'nin Güney ekibine döneceği şeklinde haberler paylaştı. Başkan Murat Sancak'ın bizzat iletişimde olduğu Balotelli'nin transferin son günü olan bugün Demirspor'a dönebileceği öğrenildi.

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