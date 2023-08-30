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Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert Genk maçı öncesi konuştu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Adana Demirspor evinde Genk'i ağırlayacak. Akdeniz ekibinde teknik direktör Patrick Kluivert Genk maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 20:33 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 20:42
Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert Genk maçı öncesi konuştu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Adana Demirspor, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Belçika'nın Genk takımıyla yarın evinde karşılaşacak. Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ve Emre Akbaba düzenlenen basın toplantısında konuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off ilk maçında Belçika ekibi Genk'e deplasmanda 2-1 yenilen Adana Demirspor, yarın rövanş maçına çıkıyor. Rakibini evinde ağırlayacak olan mavi-lacivertli ekipte teknik direktör Patrick Kluivert ve Emre Akbaba düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

PATRICK KLUIVERT: HERKES HAZIR SAKAT YOK

Yarınki maçın önemini herkesin bildiğini ve ona göre çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Elimizden geleni yapıp yarın kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Oyuncularımızın durumu iyi. Sakat futbolcumuz bulunmuyor. Son maçta Kevin'in sakatlığı olmuştu. Onun da durumu gayet iyi. Çok farklı bir maça çıkıyoruz. Taraftarlarımız 12'nci adam olarak yanımızda olacak. Bu sayede kendi futbolumuzu sahaya yansıtabileceğiz. Çok farklı bir atmosfer olacak. Dolu bir statta oynamayı herkes ister. Taraftarımız evimizde oynadığımız maçlarda hep arkamızda durdular" dedi. Transfer konusunda da konuşan Kluivert, yeni transfer olup olmayacağı konusunda bilgi veremeyeceğini söyledi.

EMRE AKBABA: TÜM CAMİA MAÇA HAZIRIZ

Kazanmaya odaklı bir şekilde sürekli çalıştıklarını belirten Emre Akbaba ise "Herkes maçın ciddiyetinin farkında. Tüm camia olarak maça hazırız. Kazanmaya çıkıyoruz. Rakibimize baskı yapıp elimizden geleni ortaya koyacağız. Taraftarlarımızla birlikte birçok galibiyet aldık. Umarım nice galibiyetleri almaya devam ederiz. Onların bize olan inancı galibiyetin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

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