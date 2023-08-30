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Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Genk'i ağırlayacak. Belçika'da oynanan İlk maçı 2-1 kaybeden Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nda tur atlamak ve adını gruplara yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman? Adana Demirspor maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Genk maçı hangi kanalda?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:20 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:30
Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Adana Demirspor - Genk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Adana Demirspor ile Genk play-off turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI NE ZAMAN? ADS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Genk maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor - Genk MAÇI CANLI İZLE

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