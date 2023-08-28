‘Yaşadıklarımı anlatsam...’

Adana Demirsporlu Dorukhan, "Beşiktaş'tan isteyerek ayrıldığımı söyleyemem. Çok mutluydum. Her şey çok yolundaydı. Yaşadığım şeyleri anlatsam, eminim bana 1 kişi bile kızmaz. Beşiktaş'tan ayrıldığım için, keza Trabzonspor'dan ayrılırken de. Ama ben hiçbir zaman bana bu yapıldı, bana bunlar söylenip yapılmadı gibi şeyler konuşmadım çünkü bana yakışmaz" diye konuştu.
Adana Demirsporlu Dorukhan, "Beşiktaş'tan isteyerek ayrıldığımı söyleyemem. Çok mutluydum. Her şey çok yolundaydı. Yaşadığım şeyleri anlatsam, eminim bana 1 kişi bile kızmaz. Beşiktaş'tan ayrıldığım için, keza Trabzonspor'dan ayrılırken de. Ama ben hiçbir zaman bana bu yapıldı, bana bunlar söylenip yapılmadı gibi şeyler konuşmadım çünkü bana yakışmaz" diye konuştu.