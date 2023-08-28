Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Adana Demirspor ile Genk karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor, kazanarak adını gruplara yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:11
Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Adana Demirspor - Genk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Adana Demirspor ile Genk play-off turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI NE ZAMAN? ADS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor - Genk MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Türkiye voleybol yarı final rakibi kim oldu? CEV Avrupa Şampiyonası 2023 Filenin Sultanları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?
AK Parti'de MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Gündem yerel seçimler...
Aslan'dan flaş hamle! Milli yıldız...
R. Madrid'in eski yıldızı F.Bahçe'ye...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
‘Yaşadıklarımı anlatsam...’
Adana Demir’e İspanyol hakem
KIRTASİYE YARDIM BAŞVURU 2023 e-DEVLET | Kırtasiye yardımı şartları nedir, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, gerekli belgeler
ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI
İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manuel Neuer antrenmanlara başladı! Manuel Neuer antrenmanlara başladı! 15:16
Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 15:06
R.Madrid'de sakatlık! uzun süre forma giyemeyecek... R.Madrid'de sakatlık! uzun süre forma giyemeyecek... 15:05
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 15:01
Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 15:00
Ramos'un açıklanacağı tarihi verdiler! Ramos'un açıklanacağı tarihi verdiler! 14:44
Daha Eski
Wehda - Ittihad maçı saat kaçta? Wehda - Ittihad maçı saat kaçta? 14:39
Al Hilal - Al Ittifaq maçı saat kaçta? Al Hilal - Al Ittifaq maçı saat kaçta? 14:34
Raed - Riyadh maçı saat kaçta? Raed - Riyadh maçı saat kaçta? 14:30
Transfer yapamayan Kayserispor'dan iyi başlangıç! Transfer yapamayan Kayserispor'dan iyi başlangıç! 14:27
Abha - Al Fahya maçı saat kaçta? Abha - Al Fahya maçı saat kaçta? 14:23
Cagliari - Inter maçı saat kaçta? Cagliari - Inter maçı saat kaçta? 14:06