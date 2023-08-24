Kluivert: Hedef gruplara kalmak

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kluivert, Genk'ten iyi sonuçla döneceklerini söyledi. Hollandalı hoca, hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu vurgulayarak, "Buraya kadar gelmişken finali de iyi yapmamamız gerekiyor. Türkiye'ye bir sevinç daha yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
AdanaDemirspor Teknik Direktörü Kluivert, Genk'ten iyi sonuçla döneceklerini söyledi. Hollandalı hoca, hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu vurgulayarak, "Buraya kadar gelmişken finali de iyi yapmamamız gerekiyor. Türkiye'ye bir sevinç daha yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.