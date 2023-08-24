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Kluivert: Hedef gruplara kalmak

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kluivert, Genk'ten iyi sonuçla döneceklerini söyledi. Hollandalı hoca, hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu vurgulayarak, "Buraya kadar gelmişken finali de iyi yapmamamız gerekiyor. Türkiye'ye bir sevinç daha yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Kluivert: Hedef gruplara kalmak
Adana Demirspor Teknik Direktörü Kluivert, Genk'ten iyi sonuçla döneceklerini söyledi. Hollandalı hoca, hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu vurgulayarak, "Buraya kadar gelmişken finali de iyi yapmamamız gerekiyor. Türkiye'ye bir sevinç daha yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
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