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GENK ADANA DEMİRSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Genk - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Genk ile temsilcimiz Adana Demispor karşı karşıya gelecek. Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, Belçika'dan galibiyet ile dönmek istiyor. Müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 10:18
GENK ADANA DEMİRSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Genk - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Genk - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Adana Demirspor, Genk ile karşılaşacak. Önceki turlarda Cluj ve Osijek'i eleyen Adana Demirspor, kazanarak avantajlı skor ile dönmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genk - Adana Demirspor maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

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