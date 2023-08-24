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Genk Adana Demirspor maçı CANLI İZLE

Temsilcimiz Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Belçika ekibi Genk ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mavi Şimşekler, Adana'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. Genk - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 20:54 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 21:10
Genk Adana Demirspor maçı CANLI İZLE

Temsilcimiz Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Belçika ekibi Genk ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Mavi Şimşekler, Adana'da oynanacak olan rövanş maçı öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor.

Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

GENK - ADAMA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Genk: Vandevoordt, Munoz, Sadick, McKenzie, Kayembe, El Khannous, Galarza, Hrosovsky, Fadera, Sor, Oyen

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Ndiaye

GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Genk - Adana Demirspor maçı TSİ 21.00'de başladı. Mücadele TV 8.5 ve EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

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