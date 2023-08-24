Genk 2-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya geldi. Mavi Şimşekler rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Adana Demirspor oldu.
Karşılaşmada Adana Demirspor'un golünü 47. dakikada Emre Akbaba kaydetti.
Ev sahibi Genk'in ilk golünü ise 77. dakikada Arokodare kaydetti.
Genk'de 90+3'de sahneye Munoz çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Adana Demirspor rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Karşılaşmanın rövanşı ise 31 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.