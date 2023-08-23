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Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan play-off turu ile devam ediyor. Temsilcimiz Adana Demirspor, Belçika ekibi Genk ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:13 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:30
Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Genk - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Adana Demirspor, Genk ile karşılaşacak. Önceki turlarda Cluj ve Osijek'i eleyen Adana Demirspor, kazanarak avantajlı skor ile dönmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Genk - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genk - Adana Demirspor maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

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