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Adana Demirspor kafilesi Genk'e hareket etti

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Genk ile oynayacağı maç için Belçika'nın Genk kentine gitti.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:49 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:57
Adana Demirspor kafilesi Genk'e hareket etti

Rakibiyle KRC Genk Arena'da TSİ 21.00'de karşılaşacak Adana ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan Belçika'nın Liege Havalimanı'na hareket etti.

Liege'den kara yoluyla Genk'e geçecek kafilede kulüp başkanı Murat Sancak ile bazı yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Kafilede morallerin yüksek olduğu görüldü.

Adana Demirspor, maçın oynanacağı statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. İdman öncesinde teknik direktör Patrick Kluivert ve bir oyuncusu, basın toplantısına katılacak.

Müsabakanın rövanşı, 31 Ağustos'ta Yeni Adana Stadı'nda oynayacak.

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