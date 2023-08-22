Adana Demirspor'a Ankaragücü freni

Avrupa'da iki tur geçerek büyük başarıya imza atan, lige ise Çaykur Rize galibiyetiyle başlayan Adana Demirspor, 1-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Eryaman Stadı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ilk golü 26'da penaltıdan Mbaye Niang attı ve Adana Demir'i 1-0 öne geçirdi.

GOLLER İLK YARIDA

Ankaragücü bu gole 42'de yanıt verdi. Tolga'nın vuruşunda top kaleci Ertaç'tan sekerek Efkan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1. İkinci yarıda iki takım da geliştirdiği ataklardan sonuç alamayınca mücadele 1-1 bitti. Ankaragücü ilk puanını alırken, Demir puanını 4'e yükseltti.