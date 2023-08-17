Zafer zamanı

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşacak. Opus Arena'da saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere'den hakem John Brooks yönetecek. Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak. Adana Demir bir önceki turda Cluj'u elemişti.