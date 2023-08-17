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OSİJEK ADANA DEMİRSPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Osijek - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? ADS maçı saat kaçta?

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Adana Demirspor ile Osijek, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. İlk maçı 5-1 kazanan Adana Demirspor, deplasmanda da galibiyet araycak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 19:32
OSİJEK ADANA DEMİRSPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Osijek - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? ADS maçı saat kaçta?

Osijek - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Adana Demirspor ile Osijek kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSİJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osijek - Adana Demirspor maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Osijek - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE

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