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Gözler Avrupa'da

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. eleme turu bugün oynanacak 7 maçla bitecek Genk-Olympiakos eşleşmesinin kaybedeni Adana Demir’in rakibi olacak

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Gözler Avrupa'da

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu, bugün oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının rövanşlarında 7 maç yapılacak. Tur atlayan takımlar, play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları, 24 ve 31 Ağustos'ta oynanacak. Avrupa Ligi'nde tamamı bugün yapılacak 3. eleme turu rövanş maçlarının TSİ programı şöyle: 19.00 HJK (Finlandiya)- Karabağ (Azerbaycan) (1- 2), 20.00 Hacken (İsveç)- Zalgiris (Litvanya) (3-1), 20.30 Breidablik (İzlanda)- Zrinjski (Bosna Hersek) (2-6), 21.00 BATE (Belarus)-Sheriff (Moldova) (1-5), 21.00 Ludogorets (Bulgaristan)-Astana (Kazakistan) (1-2), 21.00 Genk (Belçika)-Olympiakos (Yunanistan) (0-1), 21.00 Dnipro-1 (Ukrayna)

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