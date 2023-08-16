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Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Adana Demirspor, Osijek'e konuk olacak. İlk maçı 5 golle kazanan Adana Demirspor, rahat bir galibiyet daha alarak adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:30 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:40
Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman? ADS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Osijek - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Osijek ile Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSİJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osijek - Adana Demirspor maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Osijek - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE

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