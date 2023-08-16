Demir'de Yusuf hamlesi

Adana Demirspor'un da transfer atakları devam ediyor. Güney ekibi, Hollanda ligi takımlarından AZ Alkmaar forması giyen 2003 doğumlu Türk asıllı forvet oyuncusu Yusuf Barasi için kulübüne teklif yaptı.
Adana Demirspor'un da transfer atakları devam ediyor. Güney ekibi, Hollanda ligi takımlarından AZ Alkmaar forması giyen 2003 doğumlu Türk asıllı forvet oyuncusu Yusuf Barasi için kulübüne teklif yaptı. Demir yönetiminin görüşmeleri sürdürdüğü ve kiralama seçeneğinin görüşüldüğü kaydedildi. Yusuf'un piyasa değeri 600 bin euro civarında.