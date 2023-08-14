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Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Osijek ile Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 16:20 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 16:40
Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Osijek - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Osijek ile Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSİJEK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osijek - Adana Demirspor maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Osijek - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE

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