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Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İki takım da sezona 3 puanla başlamak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 21:40 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 21:41
Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta heyecanı sürüyor.

Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor ligin ilk haftasında kozlarını paylaşıyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ümit Öztürk düdük çalıyor.

İki takım da sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Nani, Ndiaye

Çaykur Rizespor: Gökhan, Eray, Emirhan, Alikulov, İbrahim, Mithat, Olawoyin, Pinchi, Zeqiri, Benhur, Diouf

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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