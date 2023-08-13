Adana Demirspor Çaykur Rizespor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta heyecanı sürüyor.
Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor ligin ilk haftasında kozlarını paylaşıyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ümit Öztürk düdük çalıyor.
İki takım da sezona galibiyetle başlamak istiyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Nani, Ndiaye
Çaykur Rizespor: Gökhan, Eray, Emirhan, Alikulov, İbrahim, Mithat, Olawoyin, Pinchi, Zeqiri, Benhur, Diouf
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.