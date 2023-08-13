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Adana Demirspor 2 - 1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadeleyi Adana Demirspor uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazandı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 23:53 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 00:00
Adana Demirspor 2 - 1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 27. dakikasında Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Golü bulan isim Belhanda oldu.

İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçerken, Çaykur Rizespor 87. dakikada Mary'nin golüyle beraberliği yakaladı.

Adana Demirspor, 90+1. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle bir kez daha öne geçti. Karşılaşma Akdeniz temsilcisinin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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