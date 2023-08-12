Avrupalı Adna Demirspor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Konferans Ligi'ndeki 5-1'lik farklı Osijek zaferi sonrasında iddialı konuştu. Tek hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu vurgulayan Başkan Sancak, "Güzel bir maçtı, çocuklar çok istedi. Çok da kaçırdık, iyi mücadele ettik. Belki bir tane attılar ama iyi takım. Kaliteli bir kadroları var. Aslında zor bir maç olacağını bekliyorduk ama işte top şansı kimde olursa o golleri attı. İnşallah oradaki maçta da arzuladığımız puanları alıp gelirsek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR MUHTEŞEMDİ

Adana Demirspor'un ilk kez katıldığı Avrupa sahnesinde yabancılık çekmediğinin altını çizen Murat Sancak, "Tek hedefimiz gruplara kalmak. Kalırsak bakacağız artık. Bu havada oynamak her babayiğidin harcı değil. Çok istediler ve oldu. Gidebildiğimiz kadar Avrupa liginde gideceğiz. Öğreneceğiz buraları, öğrenme aşamasındayız. Maşallah takım sanki bir Avrupalı takım gibi oynuyor. Taraftar tek kelimeyle muhteşemdi. Geçen hafta sahaya bir şeyler attılar, olmaması lazımdı. Zamanla öğrenecekler" diye umut dağıttı.