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ADANA DEMİRSPOR OSİJEK MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Adana Demirspor - Osijek maçı hangi kanalda? ADS maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Adana Demirspor ile Osijek karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, Cluj elemesinin ardından Osijek'i de eleyerek adını play-off turuna yazdırmak istiyor. İşte maçın ilk 11'leri...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 19:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 19:52
ADANA DEMİRSPOR OSİJEK MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Adana Demirspor - Osijek maçı hangi kanalda? ADS maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Osijek ile karşı karşıya gelecek olan Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, turun ilk maçında galibiyeti arıyor. Hazırlıklarını sürdüren ekibin maçı öncesinde tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta? - Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - OSIJEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Osijek maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka TV 8,5 kanalında canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - OSIJEK MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Ndiaye.

Osijek: Malenica, Grzan, Barisic, Mkrtchyan, Drambayev, Nejasmic, Brlek, Jugovic, Caktas, Pusic, Mierez

ADANA DEMİRSPOR - CLUJ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

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A. Demirspor - Osijek maçı saat kaçta?
A. Demirspor - Osijek maçı saat kaçta?
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