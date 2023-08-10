ADANA DEMİRSPOR OSİJEK MAÇI İZLE ŞİFRESİZ CANLI 📺 | Adana Demirspor - Osijek maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Osijek ile karşı karşıya gelecek olan Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, turun ilk maçında galibiyeti arıyor. Hazırlıklarını sürdüren ekibin maçı öncesinde tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta? - Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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ADANA DEMİRSPOR - OSİJEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Osijek maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oyanancak. Müsabaka TV 8,5 kanalında canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - OSIJEK MAÇI CANLI İZLE 📺