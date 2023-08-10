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Adana Demirspor Osijek maçı CANLI İZLE (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Osijek ile evinde karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz rakibini mağlup ederek ikinci maç öncesi avantaj kazanmak istiyor. Adana Demirspor - Osijek maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 21:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 22:00
Adana Demirspor Osijek maçı CANLI İZLE (UEFA Konferans Ligi)

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Hırvat ekibi Osijek ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Patrick Kluivert'ın öğrencileri bir önceki turda Romanya ekibi Cluj'ü elemişti.

Mavi Şimşekler, deplasmandaki ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

ADANA DEMİRSPOR - OSIJEK MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Ndiaye

Osijek: Malenica, Grzan, Barisic, Mkrtchyan, Drambayev, Nejasmic, Brlek, Jugovic, Caktas, Pusic, Mierez

Adana Demirspor - Osijek maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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ADANA DEMİRSPOR - OSIJEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Osijek maçı 10 Ağustos Perşembe 21.00'de başladı. Müsabaka TV 8,5'tan canlı yayınlanıyor.

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