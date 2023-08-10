Adana Demirspor 5 - 1 Osijek (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Adana Demirspor, 3. ön eleme turu ilk maçında evinde Osijek'i ağırladı.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Mavi Şimşekler, henüz 3. dakikada Jonas Svensson'un golüyle öne geçti.
Adana Demirspor, 16. dakikada Yusuf Sarı'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda da etksini devam ettiren Adana Demirspor, 52. dakikada Cherif Ndiaye ile farkı 3'e çıkardı. 67. dakikada Yusuf Sarı'nın yerde kalmasının ardından kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Ndiaye, kendisinin 2. takımının 4. golünü kaydetti.
73. dakikada bu kez konuk takım Osijek penaltı kazandı. Topun başına geçen Grzan, skoru 4-1'e getirdi.
88. dakikada sahneye çıkan isim Yusuf Erdoğan oldu ve Adana Demirspor adına farkı yeniden 4'e çıkardı.
Karşılaşma Adana Demirspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.