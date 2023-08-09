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Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta? | Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında Osijek ile karşı karşıya geliyor. Farklı galibiyetle turu garantilemek isteyen temsilcimiz hazırlıklarını sürdürürken maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 14:26 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 14:30
Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta? | Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Osijek ile karşı karşıya gelecek olan Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor, turun ilk maçında galibiyeti arıyor. Hazırlıklarını sürdüren ekibin maçı öncesinde tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta? - Adana Demirspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor - Osijek maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ADANA DEMİRSPOR - OSİJEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Osijek maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oyanancak. Müsabaka TV 8,5 kanalında canlı yayınlanacak.

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