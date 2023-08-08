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Adana Demirspor - Osijek maçı canlı izle | Adana Demirspor - Osijek maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor ile Osijek karşı karşıya gelecek. Mavi şimşekler, Cluj'un ardından Osijek'i de eleyerek play-off turuna kalmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 16:10
Adana Demirspor - Osijek maçı canlı izle | Adana Demirspor - Osijek maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor - Osijek maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Osijek ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - OSİJEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Osijek maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oyanancak. Müsabaka TV 8,5 kanalında canlı yayınlanacak.

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