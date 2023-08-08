Adana Demirspor - Osijek maçı canlı izle | Adana Demirspor - Osijek maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor - Osijek maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Osijek ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - OSİJEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Osijek maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oyanancak. Müsabaka TV 8,5 kanalında canlı yayınlanacak.